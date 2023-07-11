Горохова (Миронова) Стефанида Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Миронова) Стефанида Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Елисей

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1910 ст.

Муж: Горохов Федор Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Горохов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Горохов Федор Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1913 ст.

Дочь: Горохова Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Горохов Федор Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1920

Дочь: Горохова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Горохов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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