Горохова (Миронова) Стефанида Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Сын: Горохов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Горохов Федор Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1913 ст.
Дочь: Горохова Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Горохов Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1920
Дочь: Горохова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Горохов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно