Абдулвакиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулвакиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Около 1834 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1850 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Габдулвалий Абдулхаиров

Мать: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Шамсиземаль

Мать ребёнка: Хабибземаль

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Минлизафа

Мать ребёнка: Хабибземаль

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Михингуль

Мать ребёнка: Хабибземаль

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Зигангир

Мать ребёнка: Хабибземаль

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Лукман

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибземаль

Смерть
1855
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