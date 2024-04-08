Абдулвакиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Габдулвалий Абдулхаиров
Мать: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Шамсиземаль
Мать ребёнка: Хабибземаль
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Минлизафа
Мать ребёнка: Хабибземаль
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Михингуль
Мать ребёнка: Хабибземаль
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Зигангир
Мать ребёнка: Хабибземаль
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Лукман
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибземаль
Смерть
1855