Чиркова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова Александра Андреевна

Чиркова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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