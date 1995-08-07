Аскеров Гумбат Гара Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАскеров Гумбат Гара Оглы

Аскеров Гумбат Гара Оглы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1959

Дата смерти

07.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пащенко Евгения Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.08.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close