Аскеров Гумбат Гара Оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1959
Дата смерти07.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пащенко Евгения Анатольевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.08.1995