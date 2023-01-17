Посная Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посная Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Посной Тихон Карпович

Отец ребёнка: Посной Карп Петрович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
От второй жены
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Посная Полинария Карповна

Отец ребёнка: Посной Карп Петрович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Макарина Карповна

Отец ребёнка: Посной Карп Петрович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посной Карп Петрович

Смерть
Неизвестно
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