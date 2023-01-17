Посная Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Посной Карп Петрович
От второй жены
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Посная Полинария Карповна
Отец ребёнка: Посной Карп Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Макарина Карповна
Отец ребёнка: Посной Карп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Посной Карп Петрович
Смерть
Неизвестно