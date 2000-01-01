Каргопольцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргопольцев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Каргапольцева Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргопольцев Алексей

Мать ребёнка: Каргапольцева Светлана

город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргапольцева Светлана

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