Каргопольцев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Каргапольцева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргопольцев Алексей
Мать ребёнка: Каргапольцева Светлана
город Кириллов Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каргапольцева Светлана