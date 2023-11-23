Лаврова (Дунаева) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1876
Дата смерти17.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Лавров Глеб Александрович
Отец ребёнка: Лавров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: (Лаврова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Лавров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1914
Дочь: (Дунаева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Лавров Александр Михайлович
Смерть
17.03.1954