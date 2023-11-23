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Лаврова (Дунаева) Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1876

Дата смерти

17.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1876

Отец: Дунаев Василий Николаев

Мать: Дунаева (Вахрамеева) Надежда Евграфова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Лавров Глеб Александрович

Отец ребёнка: Лавров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: (Лаврова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Лавров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1914

Дочь: (Дунаева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Лавров Александр Михайлович

Смерть
17.03.1954

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