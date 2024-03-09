Кирсанова Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1954
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Владиимир Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.?
Дочь: Беляева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
23.02.1978
Сын: Беляев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич