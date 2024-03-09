Кирсанова Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанова Татьяна Ильинична

Кирсанова Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1954

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Владиимир Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
26.09.?

Дочь: Беляева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
23.02.1978

Сын: Беляев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.