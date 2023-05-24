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Пантелеева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Пантелеев Ерофей Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Пантелеев Андрей Ерофеевич

Отец ребёнка: Пантелеев Ерофей Евсеевич

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
01.03.1894

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