Пантелеева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти01.03.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пантелеев Ерофей Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Пантелеев Андрей Ерофеевич
Отец ребёнка: Пантелеев Ерофей Евсеевич
Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
01.03.1894