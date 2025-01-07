Маремьяна Яковлевна 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маремьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

09.08.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Прасковья Илларионовна

Отец ребёнка: Пазаев Ларион Петрович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Афросинья Илларионовна

Отец ребёнка: Пазаев Ларион Петрович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Савина (Пазаева) Наталия Илларионовна

Отец ребёнка: Пазаев Ларион Петрович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
09.08.1853
Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
умерла от холеры. очень много людей в волости умерло

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