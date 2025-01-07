Маремьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти09.08.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Прасковья Илларионовна
Отец ребёнка: Пазаев Ларион Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Афросинья Илларионовна
Отец ребёнка: Пазаев Ларион Петрович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Савина (Пазаева) Наталия Илларионовна
Отец ребёнка: Пазаев Ларион Петрович
Смерть
09.08.1853
умерла от холеры. очень много людей в волости умерло