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Сергей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Гаврило Иванович

Мать: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Болдырев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Прасковья Михайловна

Смерть
1835

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