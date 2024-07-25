Сергей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Гаврило Иванович
Мать: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Болдырев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Прасковья Михайловна
Смерть
1835