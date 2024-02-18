Чебыкина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чебыкин Анатолий
Мать: Ковалева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершова Ольга
Отец ребёнка: Шершов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шершов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Евгений
Отец ребёнка: Тарасов Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Юлия
Отец ребёнка: Тарасов Игорь