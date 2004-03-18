Купалцев Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1913
Дата смерти18.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Купальцева Ксения Ивановна
Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
18.03.2004