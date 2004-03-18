Купалцев Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купалцев Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1913

Дата смерти

18.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купальцева Ксения Ивановна

Овощи, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
18.03.2004
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