Антонов Иосиф Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти08.02.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Рождение ребёнка
20.02.1941
Дочь: Морозова Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Антонова Марфа Абрамовна
муром, Владимирская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.02.1985
601966 Pervomayskiy, Vladimir Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
село Троицкое