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Антонов Иосиф Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

08.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Антонов Федор Семенович

Мать: Антонова Параскева Онисифоровна

Рождение ребёнка
20.02.1941

Дочь: Морозова Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Антонова Марфа Абрамовна

муром, Владимирская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Марфа Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Марфа Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Марфа Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Марфа Абрамовна

Смерть
08.02.1985
601966 Pervomayskiy, Vladimir Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
село Троицкое
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