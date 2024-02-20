Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна

Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанаев Саухал Шугарович

Мать: Шанаева (Жантиева) Цаца

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Эльзаруко

Рождение ребёнка
1843

Сын: Туганов Хатахцико

Отец ребёнка: Туганов Эльзаруко

Рождение ребёнка
1847

Сын: Туганов Альмахсид

Отец ребёнка: Туганов Эльзаруко

Рождение ребёнка
1856

Сын: Туганов Ахмет

Отец ребёнка: Туганов Эльзаруко

Мы используем куки для улучшения работы сайта.