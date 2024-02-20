Туганова (Шанаева) Фердауз Саухаловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шанаев Саухал Шугарович
Мать: Шанаева (Жантиева) Цаца
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Эльзаруко
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туганов Хатахцико
Отец ребёнка: Туганов Эльзаруко
Рождение ребёнка
1847
Сын: Туганов Альмахсид
Отец ребёнка: Туганов Эльзаруко
Рождение ребёнка
1856
Сын: Туганов Ахмет
Отец ребёнка: Туганов Эльзаруко