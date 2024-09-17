Виноградова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1900
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1924
Сын: Виноградов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Рождение ребёнка
15.03.1926
Сын: Виноградов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Смерть
После 1927