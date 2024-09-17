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Виноградова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Алексей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1924

Сын: Виноградов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Виноградов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Смерть
После 1927

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