Белкина (Труненкова) Мария Осиповна (Иосифовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1901
ХР церковь, г. Сергиев Посад | Свидетели: | - по жениху - Сергиева Посада мещане Илья Алексеевич Ильин, Федор Ильич Ильин и Егор Алексеевич Ильин | - по невесте -запасной рядовой Александр Васильевич ... Показать все
Смерть
После 1909