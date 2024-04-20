Белкина (Труненкова) Мария Осиповна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Труненкова) Мария Осиповна (Иосифовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

Между 1832 и 1833 г.р.

Мать

Между 1848 и 1851 г.р.

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Труненков (Шибалкин) Иосиф (Осип) Иванович

Мать: Труненкова (Шибалкина) Матрона Антиповна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Белкин Илья Федотович

ХР церковь, г. Сергиев Посад | Свидетели: | - по жениху - Сергиева Посада мещане Илья Алексеевич Ильин, Федор Ильич Ильин и Егор Алексеевич Ильин | - по невесте -запасной рядовой Александр Васильевич ... Показать все
Смерть
После 1909

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