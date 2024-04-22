(Адова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Адов Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1905
Сын: Хомяков Иван
Отец ребёнка: Хомяков Устин Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хомяков Устин Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Хомяков Григорий Устинович
Отец ребёнка: Хомяков Устин Николаевич
Смерть
1943