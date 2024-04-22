(Адова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Адова) Пелагея Васильевна

(Адова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Усть-Чем, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Адов Василий Иванович

Мать: не указана

Усть-Чем, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.05.1905

Сын: Хомяков Иван

Отец ребёнка: Хомяков Устин Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хомяков Устин Николаевич

Новососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Хомяков Григорий Устинович

Отец ребёнка: Хомяков Устин Николаевич

Новососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close