Achziger Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Achziger Friedrich

Место рождения

Volga, Saratov, Russia

Дата рождения

19.08.1894

Дата смерти

16.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894

Отец: Achziger Johann Jacob

Мать: Maria Catharina

Volga, Saratov, Russia
Иммиграция
1907
Иммиграция
1908
Место жительства
1920
Bushnell, Kimball, Nebraska, United States
Место жительства
1930
Riverside, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1935
Rural, Larimer, Colorado
Место жительства
1940
Election Precinct 41, Larimer, Colorado, United States
Смерть
16.01.1959
Похороны
1959
Fort Collins, Larimer, Colorado, United States of America
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