Achziger Friedrich
Место рожденияVolga, Saratov, Russia
Дата рождения19.08.1894
Дата смерти16.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1894
Отец: Achziger Johann Jacob
Мать: Maria Catharina
Volga, Saratov, Russia
Иммиграция
1907
Иммиграция
1908
Место жительства
1920
Bushnell, Kimball, Nebraska, United States
Место жительства
1930
Riverside, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1935
Rural, Larimer, Colorado
Место жительства
1940
Election Precinct 41, Larimer, Colorado, United States
Смерть
16.01.1959
Похороны
1959
Fort Collins, Larimer, Colorado, United States of America