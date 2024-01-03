Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Егор Васильевич

Мать: Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Степан Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Капитон Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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