Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Егор Васильевич
Мать: Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Степан Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Капитон Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Смерть
Неизвестно