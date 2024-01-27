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Мухаметша Надыршин

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Надырша Ибрагимов

Мать: не указана

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухибземал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибземалъ Юнеева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мухаметьшафья Мухаметшин

Мать ребёнка: Сахибземалъ Юнеева

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухаметъфаизъ

Мать ребёнка: Мухибземал

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухаметьнафья (Мухаметьхонифия) Мухаметшин

Мать ребёнка: Сахибземалъ Юнеева

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гайнильхаятъ Мухаметшина

Мать ребёнка: Мухибземал

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1826

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