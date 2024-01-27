Мухаметша Надыршин
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Надырша Ибрагимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухибземал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибземалъ Юнеева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Сахибземалъ Юнеева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мухаметъфаизъ
Мать ребёнка: Мухибземал
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мухаметьнафья (Мухаметьхонифия) Мухаметшин
Мать ребёнка: Сахибземалъ Юнеева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гайнильхаятъ Мухаметшина
Мать ребёнка: Мухибземал
Смерть
1826