Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Прейсман Абрам Моисеевич
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1865 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.
Отец ребёнка: Хейсин Леонтий Моисеевич
Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.
Дочь: Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна
Отец ребёнка: Хейсин Леонтий Моисеевич
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1884-1895 гг. Лист 1об
Смерть
Неизвестно