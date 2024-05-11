Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Прейсман Абрам Моисеевич

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
12.12.1865 ст.

Муж: Хейсин Леонтий Моисеевич

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1871 ст.

Сын: Хейсин Миней Леонтьевич

Отец ребёнка: Хейсин Леонтий Моисеевич

Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.

Дочь: Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна

Отец ребёнка: Хейсин Леонтий Моисеевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1884-1895 гг. Лист 1об
Смерть
Неизвестно

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