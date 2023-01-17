Кошкина Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

176

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
176

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кошкин Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кошкин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кошкина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кошкин Захар Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кошкина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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