Кошкина Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения176
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
176
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кошкин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кошкина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кошкина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно