Решетов Дмитрий Карпович
Место рождения
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти11.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Отец: Решетов Карп Тихонович
Рождение ребёнка
17.08.1960
Сын: Решетов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Решетова Александра Федосеевна
Рождение ребёнка
19.11.1966
Сын: Решетов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Решетова Александра Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1998