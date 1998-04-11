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Решетов Дмитрий Карпович

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Место рождения

Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

11.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: Решетов Карп Тихонович

Мать: Решетова Марфа Григорьевна

Герасимовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Решетов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Решетова Александра Федосеевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1966

Сын: Решетов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Решетова Александра Федосеевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Александра Федосеевна

Смерть
11.04.1998
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