Евдокия Петрова
Место рождения
Дата рождения11.02.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1861 ст.
Отец: Петр Прокопиев
Мать: Татьяна Николаева
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Петр Прокопиев и законная жена его Татьяна Николаева, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни отста... Показать все
Смерть
Неизвестно