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Евдокия Петрова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

11.02.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
11.02.1861 ст.

Отец: Петр Прокопиев

Мать: Татьяна Николаева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Петр Прокопиев и законная жена его Татьяна Николаева, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни отста... Показать все
Смерть
Неизвестно
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