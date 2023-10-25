Ершов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Ершова Людмила

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ершова Людмила

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Людмила

Рождение ребёнка
16.01.1977

Дочь: Кашуро Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ершова Людмила

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

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