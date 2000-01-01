Трищов Афанасий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трищов Афанасий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1884 ст.

Сын: Трищов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Трищова Дарья Гавриловна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Военная служба
1884 ст.
Рядовой 2-й роты 49-го пехотного Брестского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трищова Дарья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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