Galinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich 26.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Galinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 26.10.1905, Russia, Orenburg

умер 25.11.1986, Moscow

Мать
Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna10.01.1878 г.р.
Отец
Galinsky Matvey (Morduch) ShneerovНеизвестно г.р.
Дети
Galinsky Anatoly Meerovich12.09.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905

Отец: Galinsky Matvey (Morduch) Shneerov

Мать: Galinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
12.09.1937

Сын: Galinsky Anatoly Meerovich

Мать ребёнка: Galinsky (Etkina) Frida Aronowna

Moscow

Рождение ребёнка
07.11.1946

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Мать ребёнка: Galinsky (Etkina) Frida Aronowna

Moskva

Смерть
25.11.1986
Moscow

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