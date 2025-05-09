Galinsky Meer (Mulya) Leyb Matveevich
мужской, родился 26.10.1905, Russia, Orenburg
умер 25.11.1986, Moscow
МатьGalinskaya (Kazak) Enta (Enya) Moiseevna10.01.1878 г.р.
ОтецGalinsky Matvey (Morduch) ShneerovНеизвестно г.р.
Дети
Galinsky Anatoly Meerovich12.09.1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1905
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
12.09.1937
Сын: Galinsky Anatoly Meerovich
Мать ребёнка: Galinsky (Etkina) Frida Aronowna
Moscow
Рождение ребёнка
07.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Galinsky (Etkina) Frida Aronowna
Moskva
Смерть
25.11.1986
Moscow