Хмара Николай Кузьмич
Место рожденияРодинский р-н, Алтайский край
Дата рождения29.11.1916
Дата смерти09.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Родинский р-н, Алтайский край
Смерть
09.01.1964
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край