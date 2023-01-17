Хмара Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмара Николай Кузьмич

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Место рождения

Родинский р-н, Алтайский край

Дата рождения

29.11.1916

Дата смерти

09.01.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Родинский р-н, Алтайский край
Смерть
09.01.1964
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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