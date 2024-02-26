Василий Семенов (Ич) Около 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Семенов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Семен Федотов (Ич)

Мать: Агафья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Иван Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1802

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