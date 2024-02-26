Василий Семенов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Семен Федотов (Ич)
Мать: Агафья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Федорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Иван Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Ульяна Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1802