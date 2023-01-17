Докучаев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаев Валерий Иванович

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Место рождения

Царицын Саратовская губ.

Дата рождения

16.10.1907

Дата смерти

27.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907

Отец: Докучаев Иван Николаевич

Мать: Докучаева Зоя Григорьевна

Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
1929

Жена: Докучаева Мария Николаевна

Сталинград Центральный р-н
Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Константинова Аделаида Валерьевна

Мать ребёнка: Докучаева Мария Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
27.03.1949
Сталинград
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