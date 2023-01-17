Докучаев Валерий Иванович
Место рожденияЦарицын Саратовская губ.
Дата рождения16.10.1907
Дата смерти27.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907
Царицын Саратовская губ.
Бракосочетание
1929
Сталинград Центральный р-н
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Константинова Аделаида Валерьевна
Мать ребёнка: Докучаева Мария Николаевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
27.03.1949
Сталинград