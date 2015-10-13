Шумаков Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения20.06.1936
Дата смерти13.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936
Рождение ребёнка
31.01.1966
Дочь: Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Шумакова Нина Ивановна
Бракосочетание
1971
Жена: Шумакова Нина Ивановна
Смерть
13.10.2015
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Похоронен в г.Карталы по его прижизненному желанию