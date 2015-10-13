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Шумаков Геннадий Павлович

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Место рождения

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.06.1936

Дата смерти

13.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936

Отец: Шумаков Павел Трофимович

Мать: Шумакова Ульяна Константиновна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.01.1966

Дочь: Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Шумакова Нина Ивановна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1971

Жена: Шумакова Нина Ивановна

Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
13.10.2015
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Похоронен в г.Карталы по его прижизненному желанию
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