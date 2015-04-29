Семенихин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1960
Дата смерти29.04.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1984
Сын: Семенихин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна
Смерть
29.04.2015