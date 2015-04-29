Семенихин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1960

Дата смерти

29.04.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
09.12.1984

Сын: Семенихин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Семенихина (Попова) Татьяна Александровна

Смерть
29.04.2015

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