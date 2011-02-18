Смирнова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1942
Дата смерти18.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1965
Дочь: Коркина Лариса Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий
Рождение ребёнка
13.04.1970
Дочь: Гончарова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий
Рождение ребёнка
?.04.1975
Дочь: Юлеева Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Смирнов Юрий
Смерть
18.02.2011
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область