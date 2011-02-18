Смирнова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1942

Дата смерти

18.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1965

Дочь: Коркина Лариса Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий

Рождение ребёнка
13.04.1970

Дочь: Гончарова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий

Рождение ребёнка
?.04.1975

Дочь: Юлеева Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Смирнов Юрий

Смерть
18.02.2011
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
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