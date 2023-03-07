Мартынцева (Бодрова) Мирослава Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынцева (Бодрова) Мирослава Александровна

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Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

11.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
30.12.1983

Муж: Мартынцев Сергей Анатольевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.07.1984

Сын: Мартынцев Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Мартынцев Сергей Анатольевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
26.03.1988

Сын: Мартынцев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Мартынцев Сергей Анатольевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
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