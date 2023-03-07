Мартынцева (Бодрова) Мирослава Александровна
Место рождения
Дата рождения11.03.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.12.1983
Рождение ребёнка
03.07.1984
Сын: Мартынцев Артем Сергеевич
Отец ребёнка: Мартынцев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
26.03.1988
Сын: Мартынцев Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Мартынцев Сергей Анатольевич