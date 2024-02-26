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Иванникова Анна Васильевна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стребкова (Иванникова) Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Валуева (Иванникова) Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иванников Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Иванникова Степанида Прокопьевна

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
?.10.1899

Сын: Иванников Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Иванников Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Иванников Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно

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