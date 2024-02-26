Иванникова Анна Васильевна
Место рожденияБрусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стребкова (Иванникова) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Валуева (Иванникова) Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иванников Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Иванникова Степанида Прокопьевна
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1899
Сын: Иванников Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Иванников Пётр Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Иванников Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Смерть
Неизвестно