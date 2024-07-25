Денисова (Васюткина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Васюткина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1886 ст.

Отец: Васюткин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Константин Дионисович

Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.

Дочь: (Денисова) Капиталина Константиновна

Отец ребёнка: Денисов Константин Дионисович

Рождение ребёнка
17.06.1911 ст.

Дочь: (Денисова) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Денисов Константин Дионисович

Рождение ребёнка
02.03.1916 ст.

Дочь: (Денисова) Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.11.1917

Дочь: Книгина (Денисова) Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Денисов Константин Дионисович

Смерть
Неизвестно

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