Денисова (Васюткина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1886 ст.
Отец: Васюткин Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1907 ст.
Дочь: (Денисова) Капиталина Константиновна
Отец ребёнка: Денисов Константин Дионисович
Рождение ребёнка
17.06.1911 ст.
Дочь: (Денисова) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Денисов Константин Дионисович
Рождение ребёнка
02.03.1916 ст.
Дочь: (Денисова) Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.11.1917
Дочь: Книгина (Денисова) Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Денисов Константин Дионисович
Смерть
Неизвестно