Шелехова (Шелехова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелехова (Шелехова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Шелехов Николай Егорович

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Пронько Вера Егоровна

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
20.03.1931

Сын: Шелехов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Егоровна

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелехов Иван Егорович

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелехов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Шелехов Юрий (Егор)

Смерть
Неизвестно
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