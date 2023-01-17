Харланова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарланова Татьяна

Харланова Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Харланова Федосья Кононовна

Отец ребёнка: Харланов Конон Сидорович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Харланов Степан Кононович

Отец ребёнка: Харланов Конон Сидорович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Харланов Илларион Кононович

Отец ребёнка: Харланов Конон Сидорович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Конон Сидорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close