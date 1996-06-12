Ворожцова (Паньков) Вера Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова (Паньков) Вера Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1970

Отец: Паньков Вениамин Петрович

Мать: Панькова Тамара Александровна

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