сеферова(Субаши) (субаши) наталия емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сеферов пётр
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Рождение ребёнка
1891
Дочь: хлебников (Сеферов) мария
Отец ребёнка: Сеферов Петр
Смерть
1924