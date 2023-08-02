сеферова(Субаши) (субаши) наталия емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сеферова(Субаши) (субаши) наталия емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сеферов пётр

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Рождение ребёнка
1891

Дочь: хлебников (Сеферов) мария

Отец ребёнка: Сеферов Петр

Смерть
1924

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