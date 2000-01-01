Безсонов Лев Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонов Лев Константинович

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Место рождения

Агролес Искитимского района Новосибирской обл

Дата рождения

30.11.1938

Дата смерти

20.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Агролес Искитимского района Новосибирской обл
Смерть
20.02.1942
умер от менингита
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