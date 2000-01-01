Безсонов Лев Константинович
Место рожденияАгролес Искитимского района Новосибирской обл
Дата рождения30.11.1938
Дата смерти20.02.1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Агролес Искитимского района Новосибирской обл
Смерть
20.02.1942
умер от менингита