Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Сергей Филимонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Матвей Александрович
Мать ребёнка: (Хаустова) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филипп Александрович
Мать ребёнка: (Хаустова) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: (Хаустова) Анисья Степановна
Смерть
1854