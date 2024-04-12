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Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сергей Филимонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хаустова) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Матвей Александрович

Мать ребёнка: (Хаустова) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филипп Александрович

Мать ребёнка: (Хаустова) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тимофей Александрович

Мать ребёнка: (Хаустова) Анисья Степановна

Смерть
1854

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