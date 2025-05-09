Rogovoy Evsey
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Rogovoy Grigory Evseevich29.09.1903 г.р.
Breus (Rogovaya) Raisa EvseevnaНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Breus (Rogovaya) Raisa Evseevna
Мать ребёнка: Rogovaya ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rogovoy Vladimir Evseevich
Мать ребёнка: Rogovaya ?
Рождение ребёнка
29.09.1903
Сын: Rogovoy Grigory Evseevich
Мать ребёнка: Rogovaya ?
Russia, Orenburg
Смерть
Неизвестно