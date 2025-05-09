Rogovoy Evsey Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Rogovoy Evsey

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Rogovoy Grigory Evseevich29.09.1903 г.р.
Breus (Rogovaya) Raisa EvseevnaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Breus (Rogovaya) Raisa Evseevna

Мать ребёнка: Rogovaya ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rogovoy Vladimir Evseevich

Мать ребёнка: Rogovaya ?

Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Rogovoy Grigory Evseevich

Мать ребёнка: Rogovaya ?

Russia, Orenburg

Смерть
Неизвестно

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