Салманова (Полуэктова) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова (Полуэктова) Анна Митрофановна

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Место рождения

Фирсово Легостаевского района

Дата рождения

29.05.1915

Дата смерти

04.06.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
1943 г.р.
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1915

Отец: Полуэктов Митрофан

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.03.1939

Сын: Салманов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
03.05.1943

Сын: Салманов Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
30.06.1943

Сын: Салманов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
10.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
28.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
10.11.1956

Дочь: Кузьменок (Салманова) Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Рождение ребёнка
04.05.1958

Сын: Салманов Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович

Смерть
04.06.1968
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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