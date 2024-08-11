Салманова (Полуэктова) Анна Митрофановна
Место рожденияФирсово Легостаевского района
Дата рождения29.05.1915
Дата смерти04.06.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1915
Отец: Полуэктов Митрофан
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.03.1939
Сын: Салманов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
03.05.1943
Сын: Салманов Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
30.06.1943
Сын: Салманов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
10.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
28.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
10.11.1956
Дочь: Кузьменок (Салманова) Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Рождение ребёнка
04.05.1958
Отец ребёнка: Салманов Матвей Егорович
Смерть
04.06.1968
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно