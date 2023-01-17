Кадочников Ефим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Ефим Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кадочников Ефим Васильевич

Мать: Кадочникова Агрофена

Суксунская волость Пермского края
Рождение ребёнка
1739

Сын: Кадочников Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Кадочникова Фекла

села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кадочников Родион Ефимович

Мать ребёнка: Кадочникова Фекла

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Кадочникова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Фекла

Место жительства
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
ГАСО. ф.24.оп.2..№286 Регистр перселенцев из Пермской губернии в Оренбургскую , Тобольскую Вятскую. лист 326 оборот. Суксунская волость № 2483 Василий Кадошников его дети Алексей, Семён его сын Андрон... Показать все
Смерть
1800
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