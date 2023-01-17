Кадочников Ефим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1723
Отец: Кадочников Ефим Васильевич
Мать: Кадочникова Агрофена
Суксунская волость Пермского края
Рождение ребёнка
1739
Сын: Кадочников Трофим Ефимович
Мать ребёнка: Кадочникова Фекла
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кадочников Родион Ефимович
Мать ребёнка: Кадочникова Фекла
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Кадочникова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Фекла
Место жительства
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
ГАСО. ф.24.оп.2..№286 Регистр перселенцев из Пермской губернии в Оренбургскую , Тобольскую Вятскую. лист 326 оборот. Суксунская волость № 2483 Василий Кадошников его дети Алексей, Семён его сын Андрон... Показать все
Смерть
1800