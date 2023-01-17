Коровин Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922
Берлин
Место жительства
Неизвестно
Париж
Смерть
1939
Париж