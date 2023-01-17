Коровин Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Константин Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1861

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922
Берлин
Место жительства
Неизвестно
Париж
Смерть
1939
Париж
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