Буравлева (Кондрашова) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлева (Кондрашова) Кристина

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

20.03.1987

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1966 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1987

Отец: Кондрашов Владимир

Мать: Кондрашова Светлана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
11.07.2014

Муж: Буравлев Евгений

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буравлев Евгений

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