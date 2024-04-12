Буравлева (Кондрашова) Кристина
Место рождения
Дата рождения20.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1987
Отец: Кондрашов Владимир
Мать: Кондрашова Светлана
Бракосочетание
11.07.2014
Муж: Буравлев Евгений
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буравлев Евгений