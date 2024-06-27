Дорошенко Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1974

Дочь: Захарченко (Дорошенко) Лариса Александровна

Мать ребёнка: Никитина (Киселева) Людмила Григорьевна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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