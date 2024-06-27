Дорошенко Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1974
Дочь: Захарченко (Дорошенко) Лариса Александровна
Мать ребёнка: Никитина (Киселева) Людмила Григорьевна
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно