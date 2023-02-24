Шигонов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигонов Василий

Шигонов Василий

avatar

Место рождения

Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково

Дата рождения

26.10.1929

Дата смерти

30.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1929

Отец: Шигонов Григорий Васильевич

Мать: Ефросинья Фроловна

Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Рождение ребёнка
05.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Саратовская область, г. Хвалынск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лира Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.1991
Россия, Саратовская область, г. Хвалынск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close