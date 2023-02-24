Шигонов Василий
Место рожденияРоссия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Дата рождения26.10.1929
Дата смерти30.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1929
Отец: Шигонов Григорий Васильевич
Мать: Ефросинья Фроловна
Россия, Ульяновская область, с. Старое Чирково
Рождение ребёнка
05.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Саратовская область, г. Хвалынск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лира Петровна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.1991
Россия, Саратовская область, г. Хвалынск